Арнольд Шварценеггер может приехать в Новосибирск

Голливудский актер планирует тур по России, посвященный выходу фильма «Вий-2. Тайна Печати дракона», где он сыграл роль начальника Тауэра.

Российско-китайская картина выйдет в августе 2018 года — главный герой, Джонатан Грин, отправится на Дальний Восток, чтобы изготовить карты территории по указанию Петра Первого. О возможности приезда Шварценеггера в Новосибирск рассказал продюсер картины Алексей Петрухин — по его словам, сейчас об этом ведутся переговоры. «У нас планируется тур по стране, и как раз сейчас обсуждаем, где посещать и какие премьеры. Он [Шварценеггер] очень хотел посмотреть Сибирь. Я ему говорю о том, чтобы начать с Урала, а потом уже в Новосибирск».