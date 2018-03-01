«Победа» покажет закулисье моды

Новосибирский кинотеатр представит программу «Пионеры моды» о легендарных дизайнерах — откроет ее фильм о творчестве и личной жизни Дриса ван Нотена.



Премьерный показ фильма 1 марта откроет ученик Александра Васильева Руслан Мигранов — историк историк моды, визуальный мерчендайзер, витринист, член творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, преподаватель Высшей школы стилистики, и проведет встречу со зрителями. Одноименная картина раскрывает Дриса ван Нотена с новой стороны — Райнер Хольцемер целый год подробно документировал каждый шаг создания четырех коллекций: то, как он выбирает ткани, работает над силуэтами и принтами. Зрители станут свидетелями подготовки к показам и увидят частную и творческую жизнь мастера, который более двадцати пяти лет остается независимой величиной в современном мире глобализированной моды.

Также в рамках проекта зрители смогут увидеть фильмы об английском дизайнере Александре Маккуине, «Мы Маржела», составленный из воспоминаний команды дома Maison Margiela, «1970: Секс, мода, диско», посвященный фешен-иллюстратору Антонио Лопесу, и другие.