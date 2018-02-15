У «Простоквашино» выйдет продолжение

Новые серии знаменитого мульфильма выйдут уже в марте, всего «Союмульфильм» планирует тридцать.



Создатели постарались сохранить эстетику оригинала, несмотря на то, что техника стала новой — смесь 2D и 3D, и в «Простоквашино» появятся современные реалии. Каждая серия будет идти шесть с половиной минут, выходить продолжение будет в течение двух лет — с 2018 по 2020. Художественный руководитель проекта — Елена Чернова, которая до этого принимала участие в создании «Малышариков», «Маши и медведя», «Котики, вперед!». По ее словам, работать над продолжением советского мультфильма было радостно и волнительно: «Радостно — потому что есть возможность вернуться в состояние детства, можно отпустить фантазию в свободный полет, представить, как живут герои "Простоквашино". Тревожно — потому что историю надо рассказать и показать так, чтобы это было интересно и красиво, и перед нами стоят задачи и трудности, которые необходимо решить и преодолеть достойно».