«Гоголь. Начало» получил больше всего денег от новосибирских зрителей

Именно эту российскую картину больше всего хотели посмотреть в онлайн-кинотеатре в прошлом году.

Помимо фильма о русском классике, новосибирских зрителей заинтересовал «Зверополис» и «Джон Уик 2». Онлайн-кинотеатр Okko отметил, что количество просмотров отечественных картин выросло на шестьдесят семь процентов по сравнению с прудыдущими годами. В пятерку самых популярных в Новосибрске фильмов также вошли «Тор 2: Царство тьмы» и «Стражи Галактики». Любимым сериалом ожидаемо остается «Игра престолов», но ему немного уступил отечественный «Психологини».