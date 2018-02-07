В Новосибирске покажут лучшие документальные фильмы

Кино о скалалазах, драма о сибирской девушке, полюбившей мусульманина и даже взгляд на психоневрологический интернат изнутри — все это ждет зрителей SiberiaDOC.

7 февраля в кинотеатре «Синема» покажут «Девушку в активном поиске» - трагикомедию о том, как героиня решается уехать в далекую страну ради любви. «Освобождение: инструкция по применению» расскажет о сложной жизни людей, выросших в психоневрологических интернатах, и об их попытках начать новую жизнь за их пределами. В «Территории свободы» покажут вершины красноярских Столбов и альпинистов, покоряющих их.

Помимо кинопоказов, во время фестиваля продут творческие встречи с продюсером и руководителем Центра развития документального кино SiberiaDOC Николаем Бемом, режиссером-документалистом Александром Кузнецовым, режиссером, сценаристом, руководителем мастерской режиссуры документального кино во ВГИКе Борисом Караджевым (Москва). Полная афиша фестиваля доступна по ссылке.