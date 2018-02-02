«Из Венеции в Новосибирск»: «Победа» представляет программу фестиваля итальянского кино

В программу фестиваля вошли семь картин, которые были показаны в рамках различных секций фестиваля, в том числе, пять художественных лент разных жанров, созданных современными авторами и сборник короткого метра. Главным событием программы станет ретроспективный показ фильма «Красная пустыня» Микеланджело Антониони с Моникой Витти и Ричардом Харрисом в главных ролях. Фильм об одиночестве, страхе и жажде любви на фоне индустриальных пейзажей, ставший победителем Венецианского фестиваля 1964 года, уже давно вошел в золотой фонд итальянского кинематографа.

Гостями фестиваля станут современные итальянские кинематографисты, принявшие участие в создании фильмов фестивальной программы. Так, социальную драму «Семья», номинированную на «Золотого льва», представят ее режиссер Себастиано Ризо и исполнитель одной из ролей Валерио Транчидо.

Среди картин, которые увидят новосибирские зрители, будет яркая музыкальная комедия «Любовь и пуля» режиссеров Антонио и Марко Манетти (Премия Пазинетти за лучший фильм и номинация на «Золотого Льва»). Комедийную тему продолжит фильм Эдоардо Уинспира «Общая жизнь». Сюжетом оригинальной ленты режиссера Ре ди Мартино «Дублер» стали съемки римейка легендарного фильма Фрэнка Перри и Сидни Поллака «Пловец» 1968 года. Мелодрама Сильвио Сольдини «Скрытый цвет вещей» рассказывает историю любви, в центре которой авантюрист и потерявшая зрение девушка в исполнении великолепной Валерии Голино. И, конечно, зрителей ждет торжественная церемония открытия и другие яркие фестивальные события. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

9-14 февраля, с подробной программой и расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте "Победы"