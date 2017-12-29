Фильмы Андрея Звягинцева покажут в Нью-Йорке

Нью-Йоркский музей современного искусства организовал показ всех работ режиссера из Новосибирска.

MoMA признан тринадцатым в мире по количеству ежегодных посетителей — почти три миллиона, и существует с 1929 года. С 12 января в Нью-Йорке начнется показ фильмов под названием « “Нелюбовь”: мир Андрея Звягинцева», после первого из которых зрители поучаствуют во встрече с режиссером. «Картины исследуют моральные дилеммы с болезненной точностью. Открывая самые глубокие человеческие желания, мотивацию и страхи, Звягинцев позволяет своей аудитории сопереживать, осуждать, впадать в отчаяние и, возможно, надеяться на перемены к лучшему. Он увлекательный рассказчик и острый социальный критик», — говорится на сайте музея.