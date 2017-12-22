«Аритмия» оказалась популярнее «Нелюбви»

«Яндекс» рассказал, какие фильмы 2017 года больше всего любят в Новосибирске.

Самой популярной иностранной картиной стала «Ла-ла-ленд», а на втором и третьем месте — комедия «Он и она» и «Тор: Рагнарек» Marvel. Несмотря на огромное признание фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, в рейтинге российских фильмов он занял только четвертое место — первое досталось драме о врачах «Аритмия» Бориса Хлебникова, за ней следуют космические «Время первых» и «Салют-7». Любимым мультфильмом 2017 года стал «Тайна Коко», также детям Новосибирска понравились«Зверопой» и «Красная черепаха». Самыми популярными актерами оказались Александр Петров и Том Харди.