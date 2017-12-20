«Последний богатырь» положил на лопатки «Матильду»

Несмотря на скандальную известность еще до выхода, картина Алексея Учителя не пользовалась популярностью в Новосибирской области.

Самым кассовым фильмом 2017 года стал «Последний богатырь» - он собрал в прокате почти два миллиарда рублей. Картина о путешествии обычного парня Ивана в сказочную страну Белогорье до сих пор показывается во многих кинотеатрах. Самый скандальный фильм этого года «Матильда», несмотря на активное обсуждение в СМИ, не нашел такого отклика — во многих кинотеатрах области на премьерный показ пришло меньше ста зрителей, тогда как «Богатырь» собрал в несколько раз больше.