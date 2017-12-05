«Победа» приглашает на фестиваль австрийского кино

11 декабря фестиваль откроет комедийная драма 2016 года «Где же мы ошиблись?» о трех парах, одновременно решивших завести ребенка. «Ночь длиною в тысячу часов» раскрывает тему семьи с другой стороны: в этой драме герою, приехавшему на семейное собрание, придется одновременно разбираться с внезапно настигнувшей его любовью и отвоевать право на управление семейным бизнесом.

Фильм «Кестнер и маленький Вторник» расскажет о непростой дружбе известного писателя и его юного почитателя во времена правления нацистов, а «Эгон Шиле: смерть и дева» — о музах самого скандального художника Вены начала двадцатого века. Закроет фестиваль картина «Стефан Цвейг: прощание с Европой», претендент от Австрии на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Фестиваль «Новое кино Австрии» пройдет с 11 по 15 декабря 2017 года, с расписанием можно ознакомиться на сайте «Победы».