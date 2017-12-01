Первым стала биография «отца» самого известного в мире медвежонка Винни-Пуха Александра Алана Милна «Прощай, Кристофер Робин». Картина «Бесит быть нормальным» рассказывает о деятельности шотландского психиатра и мыслителя второй половины XX века Рональда Дэвида Лэйнга. «Новое британское кино» представит дебютный фильм Энди Серкиса, имеющий за плечами характерные роли рок-героев вроде Иэна Дьюри и продюсера Joy Division Мартина Хэннетта — драму «Дыши ради нас» о любви, которая способна подарить вторую жизнь. «Классической» частью фестиваля станет показ режиссерской версии культовой картины «Бегущий по лезвию: The Final Cut (1982)» Ридли Скотта.

С полным расписанием показов можно ознакомиться на сайте «Победы», «Новое британское кино» продлится до 3 декабря.