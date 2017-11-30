Мальчик из Кольцово снимется в фильме с голливудскими звездами

Семилетнего Марка Видяева выбрали на кастинге проекта «Хочу в Голливуд».

Он пришел на пробы к шпионскому триллеру «Оракул. Игра втемную», в котором снимаются как американские, так и российские звезды — Эрик Робертс, Стивен Болдуин, Майкл Мэдсен, Марат Башаров и Алексей Чадов. «Хочу в Голливуд» представили мальчика на своей странице в Instagram: «А вот и один из наших победителей проекта "Хочу в Голливуд!". Марк Видяев из Новосибирска. Очень красивый и харизматичный мальчик. Марк пришел к нам на пробы к фильму "Оракул: игра втемную" и поразил всех своим талантом. Хочется отметить, что Марк является лауреатом международных и всероссийских конкурсов по театральному чтению. Мы поздравляем Марка и желаем ему большого актерского будущего!». Съемки фильма уже идут, юный актер присоединится к составу в следующем году — сейчас команда ожидает точной информации о роли Видяева, это и некоторые другие решения принимает режиссер картины.