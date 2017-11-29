Синтез искусства и технологии: «Победа» представит «Рафаэль 3D»

При создании фильма о «живом» Рафаэле Санти использовались современные технологии 3D и UHD.

Картина, снятая при поддержке Ватикана и Министерства культуры Италии, раскрывает не только творчество, но и жизнь художника на стыке пятнадцатого и шестнадцатого веков. Повествование начинается в городке Урбино, где прошли ранние годы Рафаэля, затем последует за ним во Флоренцию и покажет его знакомство с да Винчи и Микеланджело. Именно там к нему пришла первая популярность, но настоящая ждала в Ватикане — месте, где он создал многочисленные фрески на философские и богословские темы. Рафаэль продолжил работу Микеланджело над Сикстинской капеллой, которую он закончил за год до своей смерти. У зрителей будет возможность увидеть творения, ради которых в Ватикан ежегодно стекаются миллионы туристов - двадцать музейных и выставочных локаций и подробности десятков произведений искусства с комментариями выдающихся итальянских искусствоведов Антонио Паолуччи, Антонио Натали и Винченцо Фаринеллы.