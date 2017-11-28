«Нелюбовь» Звягинцева стала лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании

В общей сложности, картина режиссера из Новосибирска получила три награды.

Марьяна Спивак, исполнившая роль Жени, была признана лучшей актрисой, также «Нелюбовь» получила приз за лучший сценарий. Это делает ее одной из самых признанных российских картин за последние несколько лет — она была выдвинута на «Оскар» и имеет премии Европейской киноакадемии за операторскую работу и музыку. Андрей Звягинцев высказался: «Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни».