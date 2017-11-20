«Бесценные свидетельства» Элизабетты Каталано охватывает сорок лет мирового кинематографа.

Свою карьеру итальянский фотограф начала во время работы в фильме «8½» Федерико Феллини — ее эпизодическая роль оставила ей достаточно времени, чтобы в перерывах делать снимки процесса. Режиссеру настолько понравились ее фотографии, что он пригласил ее снимать «за кадром» во время его следующих картин. На выставке, занимающей два зала, представлено более ста работ Каталано с 1964 по 2004 годы — портреты мировых звезд, «закулисье» театральных и кинопостановок. Ей позировали Одри Хепберн, Моника Витти, Клаудия Кардинале, Франко Дзеффирелли, Роберто Бениньи, Серджио Леоне, Рудольф Нуриев, Френсис Форд Коппола — фотограф считала, что в постановочных кадрах модель выглядит «наиболее живой».

Для посетителей фестиваля российско-итальянского кино RIFF вход на выставку бесплатный по билетам в кино, экспозиция открыта с 16 ноября до 17 декабря.