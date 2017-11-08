Кинотеатр «Победа» покажет «Сталкера» Тарковского

«Победа» и журнал «Искусство кино» запускают новый проект «Синематека: Искусство Кино» для поклонников авторского кинематографа.

Зрители увидят как классические отечественные фильмы, так и картины европейских, азиатских и американских режиссеров. Перед каждым сеансом будет проходить лекция от критиков журнала, которые раскроют режиссерский замысел и интересные детали, а первые три фильма представит главный редактор «Искусства Кино» Антон Долин.

11 ноября проект откроется показом «Сталкера» Андрея Твардовского. «Последний фильм, снятый Тарковским в СССР, — самый зрелый, сложный, при этом скупой до минимализма и избавленный от очевидного символизма, — как ни парадоксально, имел сравнительно мало проблем с цензурой и вышел во вполне широкий прокат. «Сталкер» — радиоактивный объект, облучающий каждого зрителя, вне зависимости от возраста, вкусов или образования. Фильм вопросов, а не ответов, в чем и заключен его секрет», — отзывается о фильме Долин.