Мисс ЕвропаПлюс-2014 снялась в фильме канала «ТНТ»

Модели и актрисе из Новосибирска Анне Мироновой досталась эпизодическая роль.

В новом фильме «Zомбоящик» снимутся около тридцати звезд канала, среди них — Павел Воля, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Иван Охлобыстин и Гарик Харламов. О роли Анны первыми узнали ее подписчики в Instagram, когда она опубликовала фото с комиком Азаматом Мусагалиевым, ведущим несколько шоу на «ТНТ». Это будет первым появлением модели в полнометражном кино, и она надеется, что эпизод с ее участием войдет в финальную версию фильма и не будет вырезана при монтаже. Премьера картины «Zомбоящик» ожидается 25 января 2018 года.