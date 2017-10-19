Новосибирский режиссер представил фильм об истории России глазами сибиряков

Первый показ «Столетия» прошел в кинотеатре «Победа». Режиссер Владимир Эйснер сравнил работу над картиной с процессом промывания золотой руды: ««Актуальность ленты заключается в том, что это фильм-ликбез. Он рассказывает о тех фактах, которые были в нашей жизни, но о которых много кто не знает… На самом деле, информации о том, что произошло за эти сто лет, много, но ее нужно было просеивать».

«Столетие» - документальный фильм, который начинается с Февральской революции 1917 года и рассказывает о российской истории глазами сибиряков. Его можно назвать своего рода попыткой переосмыслить события прошлого, произошедшие за последний век.

На премьерный показ собралось более двухсот человек: среди них были преподаватели, сотрудники музеев и библиотек, учёные Института истории СО РАН, чиновники. Представил картину мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Владимир Эйслер — автор более сорока документальных фильмов и заслуженный деятель искусств России, на счету которого премии многих международных кинофестивалей.

Фото Густаво Зырянова