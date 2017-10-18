«Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз 61-го Лондонского международного фестиваля

«Хотя фильм сосредоточился на интимной истории одной семьи в России, он ощущался как всеобщая трагедия», — поделились судьи.

Картина новосибирского режиссера была единственным российским фильмом конкурса. Это второе гран-при для Звягинцева — три года назад эту награду получил «Левиафан». Судьи отметили, что он превратил историю о личной драме людей, которые хотят поскорее начать новую жизнь после развода и забывают о двенадцатилетнем сыне, в «социальное и политическое заявление». Они назвали новую картину режиссера «очень поэтичной и красивой», но при этом «сердитым предупреждением».

В октябре «Нелюбовь» стала номинантом на звание лучшего фильма на иностранном языке премии «Оскар».