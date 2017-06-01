Создание художественного кинофильма по мотивам рассказов Василия Шукшина инициировали сибирские кинематографисты.

Об этом рассказал иркутский режиссер Юрий Яшников на круглом столе «Василий Шукшин сегодня. Актуальный академический контекст», который прошел в Санкт-Петербурге. По словам сценаристов, предварительно дали свое согласие на участие в фильме Наталья Медведева, Петр Винс, Дмитрий Никулин, Константин Евдокимов, Юлия Миллер, Павел Поляков.

Юрий Яшников, режиссер: «Недавно алтайские кинематографисты – Дмитрий Виноградский, Игорь Бондаренко и Иван Филиппов – закончили работу над сценарием игрового фильма по рассказам Василия Шукшина. Сценарий готов, он мне кажется чрезвычайно достойным. Мы все говорим, что Шукшин актуален. С помощью книг мы боремся, пытаемся достучаться до молодежи, напомнить о творчестве Шукшина. Оглянитесь – он был, и до сих пор звенит его слово. Ребята из Сибири нашли слог и нашли форму – написали абсолютно современный сценарий, действие которого происходит в наши дни, но по рассказам Василия Макаровича. Я думаю, создание такой кинокартины – это самый короткий путь к сердцам молодежи.

Наталья Медведева, актриса юмористического шоу Comedy Woman: «Мне сценарий очень понравился! Фильм по нему получится красивый, душевный, по-настоящему русский и даже уютный какой-то. Это в перспективе – образец настоящего русского искусства. Как и все творчество Василия Макаровича».