Рассказы Шукшина станут основой для нового художественного фильма. Может быть

Создание художественного кинофильма по мотивам рассказов Василия Шукшина инициировали сибирские кинематографисты.

Об этом рассказал иркутский режиссер Юрий Яшников на круглом столе «Василий Шукшин сегодня. Актуальный академический контекст», который прошел в Санкт-Петербурге. По словам сценаристов, предварительно дали свое согласие на участие в фильме Наталья Медведева, Петр Винс, Дмитрий Никулин, Константин Евдокимов, Юлия Миллер, Павел Поляков.

Юрий Яшников, режиссер: «Недавно алтайские кинематографисты – Дмитрий Виноградский, Игорь Бондаренко и Иван Филиппов – закончили работу над сценарием игрового фильма по рассказам Василия Шукшина. Сценарий готов, он мне кажется чрезвычайно достойным. Мы все говорим, что Шукшин актуален. С помощью книг мы боремся, пытаемся достучаться до молодежи, напомнить о творчестве Шукшина. Оглянитесь – он был, и до сих пор звенит его слово. Ребята из Сибири нашли слог и нашли форму – написали абсолютно современный сценарий, действие которого происходит в наши дни, но по рассказам Василия Макаровича. Я думаю, создание такой кинокартины – это самый короткий путь к сердцам молодежи.

Наталья Медведева, актриса юмористического шоу Comedy Woman: «Мне сценарий очень понравился! Фильм по нему получится красивый, душевный, по-настоящему русский и даже уютный какой-то. Это в перспективе – образец настоящего русского искусства. Как и все творчество Василия Макаровича».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также