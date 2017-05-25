Режиссер Андрей Звягинцев покажет в «Победе» свой новый фильм «Нелюбовь»

Представить новосибирским зрителям картину «Нелюбовь», премьера которой состоялась 18 мая на Каннском кинофестивале, приедет сам режиссер ленты Андрей Звягинцев.

Эта лента Звягинцева вызвала бурю аплодисментов в Каннах и уже успела заслужить пристальное внимание критиков. Иностранные журналисты уже наградили ее сочными эпитетами: «убедительно ярко и страстно», «завораживающе напряженно», «реалистично, но метафорично», а сама картина участвует в конкурсной программе 70-го кинофестиваля в Каннах.

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои Женя и Борис – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком – двенадцатилетним Алешей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, сын исчезает.

1 июня Андрей Звягинцев представит «Нелюбовь» в Большом и четвертом залах кинотеатра «Победа», а после показа состоится творческая встреча со зрителями.