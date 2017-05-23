24 мая в «Победе» стартует традиционная Неделя французского кино

«У Венсана нет чешуи»

Завершающим фильмом программы фестиваля станет фантастическое кино о супергерое с традиционным французским мелодраматичным акцентом. В центре сюжета – скромный молодой человек Венсан, которого вода наделяет сверхчеловеческими способностями – под ее действием его сила и реакция усиливаются. Переехав в спокойное и уединенное место, где много озер и рек, он встречает Люси и влюбляется в нее, однако девушка даже не подозревает о том, что ее новый знакомый – «аквамен».