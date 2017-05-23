Программа юбилейной X Недели французского кино в кинотеатре «Победа» получилась крайне контрастной, легкие романтические истории о чувствах соседствуют в ней с острыми, свободолюбивыми картинами.
24 мая в «Победе» стартует традиционная Неделя французского кино
«На плаву»
Известный актер и режиссер Брюно Подалидес, подаривший французскому кинематографу фильмы «Шоколад» и «Париж, я люблю тебя», снял милую взбалмошную комедию «На плаву». Главный герой запутанной многофигурной любовной истории – чудаковатый Мишель, который грезит самолетами, но внезапно осознает, что фюзеляж самолета похож на гребную лодку. Благодаря этому открытию он отправляется в речной трип, не подозревая, что судьбоносный смысл сего путешествия – романтическая встреча, которая полностью изменит его жизнь. Помимо интересной сюжетной линии, фильм отличает прекрасный актерский состав – Сандрин Киберлэн, Аньес Жауи и Дени Подалидес, а за кадром – номинация на премию «Сезар».
«Белль и Себастьян»
В основе трогательной истории о дружбе шестилетнего мальчика и огромной собаки – одноименная повесть французской писательницы Сесиль Обри. Однако режиссер Николя Ванье решил перенести действие во времена второй мировой войны, а, значит, Себастьяну и его верному псу Белль приходится пережить немало трудностей, связанных с приходом немцев в деревню. Эта добрая приключенческая картина, заглавную песню к которой написала знаменитая певица Zaz, отлично подойдет для семейного просмотра.
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Афиша фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
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Кадр из фильма «У Венсана нет чешуи»
«У Венсана нет чешуи»
Завершающим фильмом программы фестиваля станет фантастическое кино о супергерое с традиционным французским мелодраматичным акцентом. В центре сюжета – скромный молодой человек Венсан, которого вода наделяет сверхчеловеческими способностями – под ее действием его сила и реакция усиливаются. Переехав в спокойное и уединенное место, где много озер и рек, он встречает Люси и влюбляется в нее, однако девушка даже не подозревает о том, что ее новый знакомый – «аквамен».
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