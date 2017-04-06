Главными героями эстетского короткометражного фильма «Сказка», созданного командой из Новосибирска, Москвы и Петербурга, стали ведущая актриса театра «Красный факел» Дарья Емельянова и московский актер и модель Ангел Ульянов.
Актриса театра «Красный факел» Дарья Емельянова сыграла главную роль в короткометражке «Сказка»
В качестве авторов небольшого фильма выступили живущие в Москве выходцы из Новосибирска: известный фотограф Виталий Родионов и режиссер Роман Марахтанов, а музыку для проекта написал новосибирский композитор и звукорежиссер Евгений Акимбаев. Закадровый мужской голос принадлежит петербургскому актеру Театра наций Леониду Луценко.
Текст: Павел Ютяев
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