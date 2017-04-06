В качестве авторов небольшого фильма выступили живущие в Москве выходцы из Новосибирска: известный фотограф Виталий Родионов и режиссер Роман Марахтанов, а музыку для проекта написал новосибирский композитор и звукорежиссер Евгений Акимбаев. Закадровый мужской голос принадлежит петербургскому актеру Театра наций Леониду Луценко.

Текст: Павел Ютяев