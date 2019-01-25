В «Красном факеле» пройдут «Беспринцыпные чтения»

Тираж его сборников лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий» составил уже более ста тысяч экземпляров и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Его прозу со сцены читают Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко и многие другие, но на сцене «Красного факела» автор выступит лично. «Российская газета» написала : «С кем только не сравнивают Александра Цыпкина — кто-то видит в его рассказах театрализованный реализм довлатовской прозы, кто-то — прямоту и едкость, присущую Михаилу Веллеру, или даже метафоричность Григория Горина. Очевидно одно — Цыпкин удивительным образом соединяет в коротких новеллах блистательный юмор и глубокие переживания, легко и вместе с тем деликатно пишет даже о запретных, на первый взгляд, темах».

«БеспринцЫпные чтения» пройдут 22 марта в 19:00 в «Красном Факеле». Возрастное ограничение 18+.

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