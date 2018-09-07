Новосибирск стал самым читающим городом Сибири

Кроме того, Столица Сибири вошла в топ-5 российских городов-книголюбов.

В опросе, проведенном в августе, было три вопроса: читают ли они книги, сколько прочитывают их за год и что читают на данный момент. Первое место рейтинга занял Екатеринбург, далее расположились Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и, наконец, Новосибирск. Более половины читающих выбирают электронные носители, аудиокниги предпочитают всего три процента, а самыми популярными литературными жанрами среди россиян оказались детективы, классика, фантастика, публицистика, мотивирующая и бизнес-литература.