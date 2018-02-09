Последний роман об Эрасте Фандорине уже можно купить в Новосибирске

Действие книги под названием «Не прощаюсь» происходит в 1918 году.



Цикл Акунина состоит из шестнадцати книг — первую автор написал еще в конце девяностых. На своей странице в Facebook он объяснил название романа: «Сегодня выходит последний роман фандоринской серии «Не прощаюсь» - ровно через двадцать лет после выхода «Азазеля». Первый роман я написал за шесть недель без отрыва от основной работы и всяких прочих дел. Последний дался мне много труднее. Мы с Эрастом Петровичем оба сильно изменились. Теперь читатели с ним прощаются. Я — нет. Потому и такое название».

Между этой и предыдущей книгами — разрыв в шесть лет. «Молодое советское государство ещё лихорадит. По улицам ходят чекисты. Голод, холод и грязь расползаются по бывшим барским кварталам. А в набитых битком поездах едут в столицу бывшие купцы, вороватые гимназисты, матросы и один очень странный японец. Он хорошо говорит по-русски и везет с собой огромный тюк, в который завернут человек с мертвенно-бледным лицом, белыми волосами и аккуратными черными усиками», - говорится в описании «Не прощаюсь».