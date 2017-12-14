Выпускница НГУ победила в престижном конкурсе детской книги
Второе место Антонине Малышевой принесла повесть про белого кота, на которую ее вдохновил Стивен Кинг.
Писательница давно следила за известным конкурсом «Книгуру», но решилась отправить свои работы — «Кот забвения» и «Лесное озеро» — только в этом году. Антонина решилась написать их после того, как прочитала «Как писать книги» Стивена Кинга. Второе место принесло ей триста тысяч рублей и публикацию ее первой книги. Жюри отобрало около шестисот рукописей, из которых в короткий список попало всего пятнадцать. Его выложили на сайте конкурса для читательского голосования — дети и подростки читали произведения и оставляли к ним комментарии. Пресс-служба НГУ рассказала о покорившем детей «Коте забвения»: «В центре сюжета повести, принесшей новосибирской писательнице победу, белый кот из маленького поселка. На кого он посмотрит, того все забывают. Дети забывают учителей и одноклассников, родители — детей. Забытый человек становится лишним в жизни. Он разом теряет семью, дом, друзей. Гоша, герой повести Антонины Малышевой, вместе с другими забытыми людьми пытается вернуться в жизнь, где его помнят и любят. А для этого надо найти белого кота и разгадать его тайну».
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