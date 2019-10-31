3 и 4 ноября в Новосибирске пройдет Четвертый фестиваль национальных литератур народов России.
На фестивале в «Победе» покажут мансийский хип-хоп и «Маленький принц» на якутском
На нем соберутся участники из двадцати семи регионов страны, а всего будет представлено сорок разных языков. В программе — национальный поэтический джем, где поэты посоревнуются в стихосложении на ненецком, абазинском, мокшанском, телеутском, эрзянском и других редких языках, и много музыки — посттрадиционная черкесская, традиционная бурятская, кабардино-черкесская. Кроме концертов, Гостей ждут интернет-проекты, переводчик чеченской литературы, «Конек-Горбунок» на хантыйском, фильмы о коренных народах России. Полная программа фестиваля — на сайте фестиваля.
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