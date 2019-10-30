Ночь искусств-2019 в Новосибирске: что приготовили участники

ГКЗ им. А. Каца

В 18.00 начнут работу площадки Ночи искусств — игры, выставки, спектакли, поэтические площадки, мастер-классы по каллиграфии, изготовлению народной куклы и закладок для книг, рисованию на воде и лепке из глины.

В 20.00 — праздничный концерт «Мы едины». На сцене выступит Сибирский русский народный хор, оркестр, профессиональные и самодеятельные коллективы Новосибирска и области.

В 23.00 в большом зале — онлайн-трасляция концерта Государственного академического ансамбля «Березка» Московской филармонии из концертного зала им. Чайковского. Пригласительные билеты на концерт можно взять в кассах Новосибирской филармонии до 1 ноября.

Исторический парк «Россия — моя история»

15.00 и 17.00 — бесплатный интеллектуальный квест «Искусство объединяет», который пройдет в мультимедийной экспозиции парка.

Новосибирский государственный художественный музей

С 17.00 — 23.00 — выставки, экскурсии, встречи с художниками и музыкантами, конкурсы, мастер-классы, концерты.

Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23)

Музей проведет две экскурсии:

18.30 — экскурсия «Тайны городского Торгового корпуса»

19.30 — экскурсия по выставке театральных и сценических костюмов М. Плисецкой и Г. Улановой из фондов Театрального музея им. Бахрушина (Москва).

Музей природы (Вокзальная магистраль, 11)

19.00 и 20.00 — экскурсия «Сказочный дракон — это шерстистый носорог, а одноглазый великан Циклоп — это же слон!» раскроет, как находки костей вымерших животных повлияли на появление известных сказок и мифов и правдивы ли портреты современных зверей и птиц в народном фольклоре.

Центр культуры ЦК-19 (ул. Свердлова, 13)

11.00 — 19.00 — первая в Новосибирске выставка японского мастера графики Кацунори Хаманиси.Также в центре культуры работают выставки монохромной графики омской художницы Анастасии Гуровой и выставка «Отражения».