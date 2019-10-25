Музей Новосибирска организует квест во время осенних каникул

В игре участвует головной музей в парке «Городское начало» и девять районных филиалов Музея Новосибирска: Центрального (совместно с Музеем документального кино), Железнодорожного, Калининского, Советского, Первомайского, Дзержинского районов, Музей Октябрьского района «Закаменка», Музей «Заельцовка». Задания приготовили для детей трех возрастных категорий: четырех-шести, семи-девяти и десяти-двенадцати лет.

Начать путешествие можно с любого музея, в котором посетители получат паспорт участника квеста. Выполнив задание в каждой из локаций, игроки узнают одну букву секретного слова. Задача – собрать в паспорт участника все буквы этого слова. За прохождение квеста во всех музеях участникам подарят сувенир. Билет на игру-путешествие будет стоить всего пятьдесят рублей.