«Нас и здесь неплохо обувают»: музей «Заельцовка» чествует легендарную обувную фабрику

Кожевенно-обувной комбинат, названный в честь Сергея Кирова появился в 1934 году. С тех пор его знают как обувную фабрику «КОРС». Она была построена за два года молодежью со всего Советского Союза.

На юбилейной праздничной программе будет презентована историческая экспозиция, и гости смогут познакомиться с творчеством новосибирского художника Игоря Соби. Он входит в состав Творческого союза художников, на его счету которого более ста персональных выставок в музеях и художественных галереях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также за рубежом – в Германии, США, Франции, Швеции, Китае. С 1991 года Соби работает в своеобразной технике: создаёт картины из кожи. Образцы кожи для первых картин автору предоставила фабрика «КОРС», сыграв в его становлении важную роль.

Выставка продлится до начала декабря.