Новосибирские художники показали, как видят самих себя

Я напишу вас более похожим, чем вы есть». Познать себя во всех проявлениях и не побояться выставить на всеобщее обозрение? Или наоборот, надеть маску и отстраниться от излишнего любопытства? Проследить, как меняется с годами твое лицо и твой мир? Преобразить свое несовершенство или просто посмеяться над собой? Автопортрет всегда считался одним из самых таинственных и сложных жанров в изобразительном искусстве.

Проект «Отражение» задумывался, прежде всего, для исследования жанра автопортрета, а не для оценки художественного уровня представленных на выставке и вошедших в каталог работ. Свои произвдеенияч представили известные новосибирские художники – Виктор Бухаров, Михаил Омбыш-Кузнецов, Вадим Иванкин, Александр Беляев, Сергей Меньшиков, Юрий Третьяков, Сергей Мосиенко, Вера Беленькая, Владимир Мартынов, Евгения Шадрина-Шестакова, Михаил Казаковцев, Константин Скотников, Евгений Заремба, Валерий Кузнецов.