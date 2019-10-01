Выставка нарядов, некоторые из которых были созданы еще в XIX веке, дает старт межрегиональному фестивалю «Славянка».

Костюмы собирали по всему региону, многие нашли на территории Новосибирской области— родом они из самых разных мест, откуда съезжались в Сибири переселенцы. Кроме одежды переселенцев, здесь есть и наряды коренных сибиряков.

Некоторые наряды современным мастерам пришлось воссоздавать с детальной точностью — например, свадебную пару старообрядцев Семипалатинской губернии. Материалы использовали те же, что в конце XIX века — двунитка, кружева, лен. Выставка приурочена к открытию фестиваля традиционного костюма «Славянка», на котором швеи из разных регионов страны соревнуются в своем искусстве.

Экспозиция будет открыта еще месяц.