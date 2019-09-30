Новосибирский микроминиатюрист нарисовал синицу на срезе яблочного семечка

Синичка выставлена на продажу – автор оценил ее в шестьсот долларов. Микроминиатюрами Владимир Анискин занимается с 1998 года. Самые известные его работы — «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке» и кубок Чемпионата Мира по футболу на срезе макового зерна. Часто на миниатюры уходит много попыток. Яблочное семечко, использованное в последней работе, в высоту всего восемь миллиметров, а сам рисунок детально выполнен акварельными красками.