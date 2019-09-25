В музее «Закаменка» раскроют секрет человека «новой формации»

Отечественное принято, как правило, ругать (если это не ракеты), считать типовым, неинтересным и неконкурентоспособным за границей. Выставка представит максимальное разнообразие форм советской промышленной эстетики, как в продукции местных предприятий, так и общесоюзной промышленности: от платьев швейной фабрики «Северянка» до первых телевизоров завода «Электросигнал»; от самой распространенной радиостанции периода Великой Отечественной войны до самого известного фотоаппарата; от громкоговорителя, похожего на телевизор, и до часов, улетающих в космос.

Выставка откроется 26 сентября в 17:00 и будет работать до 22 ноября 2019 года по адресу Кирова, 80.