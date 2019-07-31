Стены НГТУ расписали граффити

Из тридцати заявок жюри выбрало одиннадцать проектов художников из Новосибирска, Томска, Москвы и Санкт-Петербурга. Тематика — научные проекты, которыми гордится университет: протезирование суставов, квантовый компьютер, восстановление авиатехники военных лет, инклюзивная культура. Граффити украсит внутренний двор НГТУ и даже стену у главного входа. Создатели пообещали, что роспись продержится на стенах от пяти до двадцати пяти лет и сохранится до молодежного Чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.