Городской центр искусств сменил свой логотип на ребус

Аббревиатуру ГЦИИ сменила ЦК19, что расшифровывается как Центр культуры, ценность контекста и цели коммуникации. Ужн некоторое время там проходят не только классические , но и смелые современные выставки, и его руководство надеется, что ребрендинг привлечет новых спонсоров и молодежь. «Нужно было решить проблему с узнаваемостью и широким набором проектов – у нас есть обширная музыкальная программа с концертами академического авангарда и экспериментального джаза, публичные программы на стыке науки и искусства, просветительские проекты для детей, мы выпускаем методички, как работать со школьниками. Разработчики логотипа построили систему стиля ЦК19 на игре в «коммуникацию» – такой ход символизирует сложность разговора о современной культуре и необходимость расшифровки», – рассказала пресс-секретарь Ангелина Бурлюк.