На площади Ленина показывают «Сокровища России»

«Весной «Моя Планета»объявила конкурс, участником которого мог стать любой желающий. Нам прислали более четырех тысяч фотографий из разных частей нашей необъятной страны. Мы собрали лучшее — работы, которые помогают открыть нашу страну заново, продемонстрировать ее величие и многообразие. Уверен, что эти фотографии не оставят никого равнодушным и в очередной раз пробудят чувство гордости за нашу страну», — рассказал главный редактор «Моей Планеты» Николай Табашников. В 2019 году темой фотоконкурса были национальные и культурные символы России. В экспозицию из сорока двух фотографий вошли работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба «Моя Планета». Проект стартовал в Москве и Нижнем Новгороде 12 июня и далее еще в четырех городах России и в Казахстане. В Новосибирске выставку можно будет посмотреть до 29 августа.