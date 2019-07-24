На площади Ленина показывают «Сокровища России»
В центре Новосибирска работает фотовыставка, организованная телеканалом «Моя Планета», которая показывает, чем гордится наша страна
«Весной «Моя Планета»объявила конкурс, участником которого мог стать любой желающий. Нам прислали более четырех тысяч фотографий из разных частей нашей необъятной страны. Мы собрали лучшее — работы, которые помогают открыть нашу страну заново, продемонстрировать ее величие и многообразие. Уверен, что эти фотографии не оставят никого равнодушным и в очередной раз пробудят чувство гордости за нашу страну», — рассказал главный редактор «Моей Планеты» Николай Табашников. В 2019 году темой фотоконкурса были национальные и культурные символы России. В экспозицию из сорока двух фотографий вошли работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба «Моя Планета». Проект стартовал в Москве и Нижнем Новгороде 12 июня и далее еще в четырех городах России и в Казахстане. В Новосибирске выставку можно будет посмотреть до 29 августа.
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