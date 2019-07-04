Музей природы покажет работы победителей фотоконкурса журнала «National Geographic Россия»

Конкурс «Дикая природа России» проводится журналом с 2011 года. В этом году участники прислали более сорока тысям фотографий, из которых для итоговой выставки члены жюри отобрали лучшие .Она объединяет работы по итогам шестнадцати основных номинаций конкурса: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Городские джунгли», «Искусство в природе», «Мобильное фото» и специальной номинации — «Движение вперед».

На выставке можно увидеть работу новосибирского фотографа Олега Кугаева «Пищуха, –50С°».

Экспозиция открыта в Музее природы (Вокзальная магистраль, 11) до 4 августа.