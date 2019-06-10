В Новосибирске проходит первая масштабная ретроспектива Миши Брусиловского

Ретроспектива работает сразу на двух площадках — в ГЦИИ и творческом пространстве «Арт Ель». Основная часть экспонатов выставки — из частной коллекции политика Евгения Ройзмана. Миша Брусиловский, ушедший из жизни в 2016 году — один из самых своеобразных россйиских художников XX и первого десятилетия XXI века. Картины, оставленные Мишей Брусиловским во Франции и США, периодически продаются на крупнейших аукционах мира, а его работа «Игра в мяч» (Футбол) ушла за сто восемь тысяч фунтов стерлингов на аукционе Сотбис в Лондоне. В Городском центре изобразительных искусств выставлены около сорока работ — ранние и поздние автопортреты и мифологические и исторические сюжеты, в «Арт Ели» — эскизы и наброски Брусиловского в различных техниках.