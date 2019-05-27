Фестиваль ZNAКИ меняет формат

8 июня территория вокруг «Глобуса» превратится в город, на улицах которого будет ждать уличный театр, крафтовые площадки, стрит-арт и многое другое.

Фестиваль молодежной перформативной культуры существует уже десять лет, но в Год театра опен-эйр реишлся на смену формата и визуальной составляющей — неизменной остается атмосфера всеобщего карнавала. На территории у «Глобуса» в режиме реального времени участники создадут арт-объекты, которые впоследствии станут украшением города.

Площадки фестиваля

Театр

Зрительные залы, удобные кресла и гардероб появились в театре совсем недавно, ведь театр как искусство начинался на площади. Уличные представления — короткие и выразительные, с минимумом декораций и реквизита.

Специальный гость площадки — международный мультижанровый проект «Картония» с программой «Официальный оркестр Картонии»! Это интерактивный перформанс, где каждый участник выступает одновременно в роли артиста и зрителя. Он объединяет несколько видов творчества — музыку, дизайн, перформанс, конструирование из картона. Впервые проект был представлен в Великобритании на фестивале Imagineers в 2017 году.

Музыка

Музыка молодых новосибирских музыкантов и кавер-версии всем известных песен — все это ждет гостей фестиваля на центральной сцене.

Танец

Эта площадка — для тех, кто любит всегда быть в движении. Гостей фестиваля ждут показательные выступления лучших танцевальных команд города.

Медиа

Площадка «Медиа» объединит достижения цифрового искусства: в специальном кубе вас ждет алгоритмический перформанс в исполнении искусственного интеллекта! Также на этой площадке будет создано специальное пространство, где ведущие фестиваля и блогеры будут вести трансляцию происходящего, брать интервью у участников фестиваля и разыгрывать призы от партнеров.

Косплей

На этой площадке собираются представители движения, суть которого заключается в перевоплощении в различных персонажей книг, игр, фильмов, комиксов и т.д. В программе площадки — конкурсы караоке, дефиле, кавердэнса и тематических стендов.

История

Историческая реконструкция — один из способов театрализации повседневности. В программе площадки — поединки на мечах, историческое фехтование, аутентичные костюмы Средневековья, а также кузница с изготовлением кожаных браслетов и ковкой небольших металлических изделий.

Стрит-арт

Стрит-арт теперь — это яркий способ преобразования городской среды. Во время фестиваля на территории у театра в режиме реального времени будет создан ряд арт-объектов, которые впоследствии станут украшением городского пространства.

Милитари

Милитари может быть мирным! На этой площадке гостей ждут безопасный тип и множество других развлечений для сильных духом.

Дизайн-маркет&фудкорт

Торговая зона, на которой участники фестиваля представляют и продают одежду и украшения, созданные своими руками, а также место, где можно попробовать самую вкусную еду в формате стрит-фуд.

Фестиваль пройдет 8 июня с 15.00 до 21.00 на площади у театра «Глобус».