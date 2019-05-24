Искитимский сварщик прославился на всю Россию

Фото Виктора Васильевича было сделано Романом Шаленкиным на месторождении Горловского угольного бассейна. Герою пятьдесят пять лет, и всю свою жизнь он работает сварщиком. Фотограф поделился новостью на своей странице в Инстаграм: «Ура! Портрет Виктора Васильевича вошел в топ 100 лучших фотографий по версии Russian Photo Awards 2019. Виктор Васильевич работает сварщиком в ремонтном цехе. Чинит самосвалы. Он даже не представляет, что его снимок оценивает жюри, фотографы и просто зрители. Как думаете, ему бы было приятно узнать эту новость?».

Russian Photo Awards — самая крупная премия в области фотографии в России, которая объединяет различные жанры фотоискусства, от рекламного и документального до портретов.