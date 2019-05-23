«Игра с вечностью»: художник Юрий Шахоян лично проведет экскурсию по своей выставке

«Обычно на выставках человек напрямую взаимодействует с предметом искусства. Принято считать, что помогать в этом не нужно, но это не так», — объяснил директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов.

Иммерсивная выставка Юрия Шахояна стала центральным событием Ночи музеев. Многие посетители планировали вернуться ещё не раз, чтобы в деталях рассмотреть все работы и в полной мере почувствовать магию «Игры с вечностью». В экспозиции задействованы не только произведения скульптора и ювелира, но и музыка, специально написанная именно для нее, свет и видео, срежиссированные так, чтобы впечатление от представленных работ было максимально полным. «Прекрасная, завораживающая. загадочная экспозиция. Мы вчера зашли толпой, но смотреть это надо в одиночестве. Каждый объект разглядывать, вглядываться, молчать подолгу. Чувствовать, думать. Приду потом одна. Чтобы постичь вечность, хотя это и невозможно», - поделилась одна из посетительниц.

Выставка будет работать в Краеведческом музее до 18 июня, а 23 мая в 17 часов Юрий Шахоян лично проведет экскурсию по экспозиции и ответит на вопросы.