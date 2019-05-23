НГТУ НЭТИ отдаст стены под граффити

Идейными вдохновителями и организаторами являются художники Янина Болдырева и Зося Леутина. Тематикой площадки в этом году стала Новая промышленная революция и вклад в нее ученых университета. Под воплощение этой темы вуз отдает более четырехсот квадратных метров наружных стен своего учебного кампуса, в том числе, переход между главным и вторым корпусом, стена производственного корпуса напротив входа в Институт социальных технологий и реабилитации. «После ребрендинга наш университет больше не может выглядеть притяжения городских активностей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Задача НГТУ НЭТИ — стать лицом города, показать его необычным, креативным и современным», — объяснила один из руководителей проекта, начальник Управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

Фестиваль стартует 27 июля и продлится ориентировочно до 4 августа, кроме работы над граффити на нем будут проводиться открытые лектории, ярмарки искусств и мастер-классы. Сейчас все еще идет сбор заявок, который продлится до 14 июня.