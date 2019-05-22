Как в Берлине: Новосибирск ждет 48-часовой фестиваль современного искусства

В прошлом году кураторы легендарного фестиваля «48 часов Нойкельн» Торстен Шленгер и Мартин Штеффенс приезжали в Новосибирск, чтобы разведать обстановку и познакомиться с арт-сообществом. Ежегодно одноименный район Берлина на два дня превращается в пространство для творческих экспериментов, а в этом году Столицу Сибири ждет собственная версия.. Принять участие в «48 часов Новосибирск» может любой художник или площадка: в его основе — идея независимого искусства, а главная тема — «новое настоящее».

С 13 по 15 сентября фестиваль будет проходить на нескольких площадках: три из них будут посвящены центральной теме, а программу остальных участники смогут создать самостоятельно — организаторы хотят увидеть многообразие форматов и взглядов. На «48 часов Новосибирск» приедут художники из Германии, а часть их сибирских коллег сможет присоединиться к фестивалю «48 часов Нойкельн» в 2020 году. Предложить свой проект можно через сайт 48-hours-nsk.com до 2 июня 2019.