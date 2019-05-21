В Новосибирске можно увидеть котиков с человеческим лицом

Его карикатурные картины с милыми котиками и смешными бабками и мужиками давно стали популярными интернет-мемами по всему миру. Эстетика картин Ложкина связана с популярной визуальной культурой комикса, плаката и карикатуры. В выдуманном мире художника живут «медведи — хранители порядка», «коты — доверчивые граждане», а также псевдосказочные персонажи, герои анекдотов и мемов. Ложкин фиксирует простые сюжеты на повседневные темы: от общественных фобий и стереотипов до политических коллизий. На выставке представлены сто тридцать работ и несколько инсталляций, которые Вася Ложкин создал в 2018 году.