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В Новосибирске можно увидеть котиков с человеческим лицом

До 10 июня в ГЦИИ работает первая персональная выставка Васи Ложкина «Восход нового солнца».

Его карикатурные картины с милыми котиками и смешными бабками и мужиками давно стали популярными интернет-мемами по всему миру. Эстетика картин Ложкина связана с популярной визуальной культурой комикса, плаката и карикатуры. В выдуманном мире художника живут «медведи — хранители порядка», «коты — доверчивые граждане», а также псевдосказочные персонажи, герои анекдотов и мемов. Ложкин фиксирует простые сюжеты на повседневные темы: от общественных фобий и стереотипов до политических коллизий. На выставке представлены сто тридцать работ и несколько инсталляций, которые Вася Ложкин создал в 2018 году.

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Автор: Лидия Осинцева
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