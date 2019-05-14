В Музее «Закаменка» выдадут пилюлю от взросления

С помощью секретной анкеты каждый посетитель станет персонажем выставки и переживет свой собственный день из детства по специально составленному плану, ведь каждый промежуток времени тогда был занят важными делами. Утром необходимо сделать зарядку и съесть кашу из красивого сервиза со сказкой «Три поросенка»; днем отправиться в путешествие с друзьями на поиски приключений и газировки; вечером провести время в компании любимых игрушек и книг, а ночью насладиться «страшилками» под одеялом с фонариками.

Окунуться в этот мир можно будет через «традиционные» экспонаты и фотографии из семейных альбомов: коллекцию детских игрушек разного периода, моделей техники, и через нематериальное наследие: узнать или вспомнить детские «дразнилки», считалки и увлекательные истории. Кроме того, любой желающий сможет сделать себе собственный детский сувенир (резинкострел, бумажную шапочку) и научиться дворовым играм.

Выставка откроется 16 мая в 17:00 и будет работать до 20 сентября 2019 года по адресу ул. Кирова, 80.