«Ночь музеев»: что ждет Новосибирск на акции в этом году

Мероприятия этого года будут посвящены Году театра в России.

Акция «Ночь музеев» ежегодно проходит более чем в сорока странах Европы и «родилась» в Берлине в 1997 году. Она приурочена к Международному дню музеев — 18 мая.

Новосибирский государственный художественный музей приглашает поклонников «Музейной ночи» на мероприятие «Museum&Театр». Гости акции смогут пройти мастер-классы, принять участие в конкурсах, викторинах, фотосессиях, послушать выступление группы SILENZIUM, посетить экскурсии и выставки. Музей откроет свои двери в 20 часов, закончится программа в 1 ночи. Выбрать себе занятие по вкусу можно на сайте музея.