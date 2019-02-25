В Краеведческом музее покажут грани таланта новосибирских архитекторов

Она посвящена юбилею сибирского архитектурного образования. На выставке покажут произведения самых разных жанров — пейзажи, портреты, натюрморты, абстрактные композиции. В залах музея представлены работы восемнадцати выпускников архитектурных факультетов разных поколений — организаторы хотят оспорить мнение, что в век компьютерных технологий навыки, полученные от ученических занятий живописью и рисунком, не нужны современному архитектору и выглядят архаично. Среди экспонатов выставки — графика архитектора Николая Васильева (1904—1993), который параллельно с проектной деятельностью был постоянным иллюстратором «Вечернего Новосибирска» и «Советской Сибири». Для этих изданий он запечатлел памятники старины и новые постройки Новосибирска. Также на выставке представлены художественные работы двух других известных городских зодчих — Владимира Бородкина (1942—2015), автора «Зелёных куполов», «Кобры» и СибАГСа, и Анатолия Воловика (1929—1999), проектировщика ГПНТБ, речного вокзала с гостиницей Обь и Челюскинского жилмассива. Выставка продлится до 29 марта.