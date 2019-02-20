«Старый дом» открыл выставку картин на зеркалах

Выставка «Reflection» откроется 20 февраля в 17.30 перформативной импровизационной сессией, совмещающей рисунок, танец и звук. В течение двадцати минут Виктория Ивлева будет рисовать картину, основываясь на танце, возникающем в реальном времени под живую музыку. «В перформансе мы совместим три потока действия. Мой рисунок будет про то, что люди танцуют, про то, что люди играют. Чистая импровизация. Рисовать я буду на зеркале, за мольбертом, так, чтобы и зрители, и танцоры, и музыканты видели, что я рисую. Все будут действовать «слушая» общее пространство», — рассказала художница. Вход на мероприятие свободный.